«الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «الأناضول» للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) وافق على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرًا، وذلك بعد أسبوع من إرسالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأحالت الرئاسة التركية، الإثنين الماضي، مذكرة إلى رئاسة البرلمان طلبت من خلالها الإذن لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، تبدأ في الثاني من يوليو المقبل.

الهدف من إرسال القوات التركية إلى ليبيا

وجاء في المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب إردوغان إن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

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وقالت «الأناضول» إن وجود قوات تركية في ليبيا يستهدف أيضًا «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ الثاني من يناير العام 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد وجود القوات التركية في ليبيا.

ووافق البرلمان التركي في الثاني من يناير العام 2020، على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، بعدما أبرمت أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة، في نوفمبر العام 2019، مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالأمن والتعاون العسكري، والأخرى بالحدود البحرية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب الليبي، واعتبره «مخالفًا للإعلان الدستوري» والاتفاق السياسي.