عودة إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية من تونس بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط

عادت إلى ليبيا، ظهر اليوم الأربعاء، طائرة الخطوط الليبية نوع إيرباص (A320) بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أجريت لها في تونس، التي استغرقت 8 أشهر بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأُجريت للطائرة مراسم استقبال بمطار معيتيقة الدولي حضرها كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي ومدير مطار معيتيقة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومدير إدارة الخدمات الأرضية ومدير الإدارة الفنية وأمين وأعضاء نقابة النقل الجوي ومدير محطة الخطوط الجوية الليبية بمطار معيتيقة.

صيانة كافة طائرات الأسطول الجوي الليبي

وقال الشهوبي في كلمة له بالمناسبة إن الطائرة العائدة هي الخامسة التي تخضع للصيانة وتعود إلى الخدمة سواء بشركة الخطوط الجوية الليبية التي ستنضم إليها لاحقًا، أو الخطوط الأفريقية، مؤكدًا عزم الوزارة على صيانة كافة طائرات الأسطول الجوي الليبي التي تحتاج إلى صيانة.

- وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد استكمال صيانتها لمطار معيتيقة الدولي

- تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصيانة طائرات الخطوط الليبية والأفريقية

واعتبر الشهوبي أن صيانة هذه الطائرة «تعد خطوة على طريق برنامج عودة الحياة الذي تعمل عليه حكومة الوحدة الوطنية»، مضيفًا أن هذه الطائرة كانت موجودة في تونس لخضوعها للصيانة الكاملة.

ونوه وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بأن الطائرة العائدة «ستكون رافدًا من روافد خطوط الطائرات الليبية»، مجددًا التأكيد عزم الوزارة على إعادة كل طائرات الأسطول الليبي للخدمة كما كانت في السابق.

صعوبات وعقبات عرقلت صيانة طائرة الخطوط الليبية

وأوضح وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، أن طائرة الخطوط الليبية نوع إيرباص (A320) كانت قد أصيبت في العام 2014 وغادرت البلاد لغرض الصيانة منذ العام 2015، مشيرًا إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية واجهت عقبات وصعوبات أدت إلى عدم إتمام أعمال الصيانة».

كما أكد سويسي أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبالغ لصيانة العديد من طائرات الأسطول الجوي الليبي ضمن «برنامج عودة الحياة»، لافتًا إلى أن الطائرة العائدة استغرقت أعمال صيانتها قرابة 8 أشهر لتتوج اليوم هذه الجهود بعودتها وانضمامها إلى أسطول الشركة.

وأشاد سويسي بجهود القائمين على هذا الإنجاز من مهندسين وفنيين وكذلك رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، منوهًا بأنهم لايزالون يعملون على رجوع بقية الطائرات سواء في الخطوط الليبية أو في الخطوط الأفريقية التي سيعود العديد منها تباعًا إلى الخدمة.

90 مليون دولار لصيانة طائرات الخطوط الليبية والأفريقية

وقرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في 17 مايو 2021، تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات التابعة لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2021، على تخصيص أكثر من 90 مليونًا و347 ألف دينار لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات المملوكة لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية «خصمًا من الباب الخامس في الميزانية المخصص لنفقات الطوارئ».

مراسم استقبال طائرة الخطوط الليبية نوع إيرباص (A320) بمطار معيتيقة بعد صيانتها في تونس، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)

الشهوبي يتفقد طائرة الخطوط الليبية نوع إيرباص (A320) بمطار معيتيقة بعد صيانتها في تونس، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)

الشهوبي يتفقد طائرة الخطوط الليبية نوع إيرباص (A320) بمطار معيتيقة بعد صيانتها في تونس، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)

مراسم استقبال طائرة الخطوط الليبية نوع إيرباص (A320) بمطار معيتيقة بعد صيانتها في تونس، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)