تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصيانة طائرات الخطوط الليبية والأفريقية

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات التابعة لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2021 الصادر أمس الإثنين، على تخصيص أكثر من 90 مليونا و347 ألف دينار لصالح وزارة المواصلات لصيانة الطائرات المملوكة لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية «خصما من الباب الخامس في الميزانية المخصص لنفقات الطوارئ.

كما قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تخصيص 6 ملايين دينار لصالح وزارة الحكم المحلي لشراء قطعة أرض بمنطقة السدير غرب مدينة مصراتة لاستعمالها مكبا نهائيا للقمامة خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ، وفق القرار رقم (75) لسنة 2021، الصادر في 17 مايو الجاري.