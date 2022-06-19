السفيرة البريطانية تجدد الدعم لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط

جددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، السفيرة البريطانية لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد الكوني «حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقًا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات».

الكوني والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هور يندل، 19 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)