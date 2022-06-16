اللافي والكوني يؤكدان للسايح دعم إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبداللافي دعم المجلس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتزامه بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار تحقيقًا لرغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات المفوضية.

جاء ذلك خلال لقائهما رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، الذي قدم لهما إحاطة بعمل المفوضية، والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية خلال الإعداد للانتخابات.

وتستضيف القاهرة حاليًا، اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى 19 يونيو الجاري، لحسم الخلاف حول مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

توافق حول 180 مادة من مسودة الدستور

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز توافق وفدي المجلسين على 43 مادة، تضاف إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.