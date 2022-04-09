الكوني يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج طويلة.. ومراسم استقبال رسمية له

القاهرة - بوابة الوسط

عاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى طرابلس، اليوم السبت، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر في إسبانيا، ورافقه في رحلة العودة عضو المجلس عبد الله اللافي.

وجرى استقبال الكوني بشكل رسمي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، بجانب عدد من السفراء.

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وعبر عضو المجلس الرئاسي عن شكره لمن أحسنوا استقباله والترحيب به، شاكرًا الله على سلامته، ومؤكدًا سعادته بالعودة لأرض الوطن.

من جانبه، تحدث اللافي عن أمله في عودة الكوني لممارسة مهام عمله في القريب العاجل.

جانب من استقبال الكوني في مطار معيتيقة. (المجلس الرئاسي)

جانب من استقبال الكوني في مطار معيتيقة. (المجلس الرئاسي)