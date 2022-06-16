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خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 08:22 مساء
خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري
عقيلة صالح مصافحا وليامز خلال لقائهما بالقاهرة، الخميس 16 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعرب خلال لقائه معها، اليوم الخميس، في القاهرة «عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون»، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وأضافت وليامز في تغريدة ثانية إنها التقت اليوم في القاهرة المستشار عقيلة صالح «لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة لإيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن».

مستجدات المسار الدستوري ودعم السلطة التنفيذية
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع وليامز جرى خلاله «بحث آخر المستجدات التي توصلت إليها لجنتا مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري».

وأضاف المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن اللقاء الذي جرى بمقر إقامة عقيلة صالح في القاهرة «تطرق نحو السلطة التنفيذية وكيفية دعمها بالصورة الصحيحة لتتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء أو تمييز» في إشاركة الى الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

انطلاق أعمال الجلسة المسائية للمسار الدستوري
وانطلقت مساء اليوم أعمال الجلسة المسائية للجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الجارية بين ممثلين لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

- المشري يتلقى دعوة من وليامز للقاء عقيلة في القاهرة
- وليامز تحث اللجنة الدستورية المشتركة على تحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات
- وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور
- بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى القاهرة للتشاور يومي الجمعة والسبت 17 و18 يونيو، بهدف إتمام أعمال اللجنة المشتركة بالمسار الدستوري التي تواصل اجتماعاتها لليوم الخامس بالعاصمة المصرية، بحسب ما أعلن المشري في وقت سابق اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع المشري وعقيلة في القاهرة يهدف إلى «حل المشكلات الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري»، مشيرا إلى أن المشري «يدرس جدوى الزيارة».

ونقل المكتب الإعلامي عن المشري تأكيده أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولا».

توافق حول 180 مادة من مسودة الدستور
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، توافق وفدي المجلسين على 43 مادة، تضاف إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارا كبيرا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

عقيلة صالح مصافحا وليامز خلال لقائهما بالقاهرة، الخميس 16 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
عقيلة صالح مصافحا وليامز خلال لقائهما بالقاهرة، الخميس 16 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
لقاء عقيلة صالح ووليامز بالقاهرة، الخميس 16 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
لقاء عقيلة صالح ووليامز بالقاهرة، الخميس 16 يونيو 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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