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وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 07:43 مساء
وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور
وليامز متحدثة للمشاركين في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، الأحد 12 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
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أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، ستيفاني وليامز، توافق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين في اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري التي بدأت أمس الأحد في القاهرة على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، ليرتفع عدد مواد المسوَّدة التي أُعلن التوافق بشأنها بين وفدي المجلسين إلى «180 مادة» بعد إضافة 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وأعلنت وليامز، في تصريح إلى موقع «عربي21» نشر اليوم الإثنين، أن مشاورات الجولة الثالثة بين الوفدين «تشهد تقدمًا ملحوظًا»، وأوضحت أن «هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية؛ لذا على الأعضاء أن يخرجوا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية».

توافق خلال الجلسة المغلقة على 42 مادة جديدة من مسودة الدستور
وأضافت وليامز أن «أولى جلسات هذه الجولة حققت إنجازًا وتقدمًا كونه تم التوافق فيها على عدة مواد». مبينة أنه «تم التوافق خلال الجلسة المغلقة لأعضاء لجنتي البرلمان ومجلس الدولة على 43 مادة من مسوَّدة الدستور الليبي، وإذا أضفناها إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة».

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واعتبرت المستشارة الأممية ما جرى إنجازه حتى اليوم بالمسار الدستوري «تقدمًا مميزًا» و«خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن».

الانتخابات تلبي طموحات 3 ملايين ليبي
كما أكدت وليامز أن «الانتخابات تلبي طموحات نحو 3 ملايين ناخب ليبي سجلوا في مفوضية الانتخابات في العام الماضي على أمل أن تجرى انتخابات في البلاد»، لافتة إلى أنه لهذا السبب طالبت في كلمتها الافتتاحية أمس الأحد «أن يكون المجتمعون في القاهرة على قدر المسؤولية كون هذه الجولة تأتي في مرحلة مفصلية، وأن الأنظار كلها تتجه لمخرجات القاهرة»، وفق قولها.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن وفدي مجلس النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تنفيذ التعديل الدستوري الـ12
وأوضح بليحق في تصريح أدلى به لقناة «العربية الحدث»، عصر اليوم، أن هذه العملية تستهدف «المضي قدمًا في تنفيذ التعديل الدستوري الـ12 الذي أجراه مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة ليتم الاستفتاء على مسوَّدة للدستور من قبل الشعب الليبي».

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