Atwasat

بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 07:08 مساء
بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق (أرشيفية: مجلس النواب)
alwasat radio

توقع الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، بين وفدي مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن الوفدين قطعا «مشوارًا كبيراً في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بليحق في تصريح إلى قناة «العربية الحدث»، عصر اليوم الإثنين، إنه لا يأمل تعثر هذه الجولة «لأن المحادثات جرت خلال جولتين بشكل طيب جدًا. تم قطع مشوار كبير في مسألة التعديلات في مسوَّدة الدستور، ونتوقع أن تنجح هذه الجولة الأخيرة التي سوف تختتم بالاتفاق على جميع النقاط الخلافية فيما يتعلق بمسوَّدة مشروع الدستور».

تنفيذ التعديل الدستوري الـ12
وأوضح بليحق أن هذه العملية تستهدف «المضي قدماً في تنفيذ التعديل الدستوري الـ12 الذي أجراه مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة ليتم الاستفتاء على مسوَّدة للدستور من قبل الشعب الليبي».

- بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسوَّدة الدستور خلال اجتماعات القاهرة
- (فيديو) الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري تتواصل اليوم في القاهرة
- شاهد في «هذا المساء»: آخر جولات الحوار.. تفاؤل حذر وبدائل اللا توافق

وانطلقت، أمس الأحد، الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على ما تبقى من مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

لجان فرعية لتقديم مقترحات لتعديل المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور
وأعلن بليحق، في وقت سابق اليوم، تشكيل لجان فرعية تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في الاجتماعات التي ستتواصل إلى 19 يونيو الجاري، من أجل مناقشة وتقديم مقترحات لمعالجة المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

وأضاف بليحق أن لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي ناقشت خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة «مواد الحكم المحلي في مسوَّدة الدستور، وتم طرح عديد المقترحات»، منوهًا إلى أن اللجنة الفرعية ستنقل بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

ولم يوضح الناطق باسم مجلس النواب ماهية مواد الحكم المحلي المستهدفة بالتعديل في مشروع الدستور ولا مقترحات التعديل، كما لم يشر إلى أنشطة اللجنة الفرعية الأخرى التي جرى تشكيلها من أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين.

وليامز تشدد على إنهاء الانسداد السياسي
وتتواصل لليوم الثاني بالقاهرة اجتماعات الجولة الثالثة من المسار الدستوري الليبي بمشاركة 24 عضوًا من مجلسي النواب والدولة الذين يتعين عليهم التوصل إلى توافق حول المواد المتبقية من مسوَّدة الدستور، بعد أن جرى التوافق على 137 مادة في اجتماعات الجولة الثانية مايو الماضي.

وشددت وليامز، في كلمتها للمشاركين خلال افتتاح اجتماعات الجولة الأخيرة أمس الأحد، على أن «استمرار الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي» مؤكدة أنه «يمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق» يسمح بالمضي قدمًا في العملية السياسية الحالية التي يأمل الليبيون أن تتوج بإجراء الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يتلقي المبعوث الإيطالي
عقيلة يتلقي المبعوث الإيطالي
السيسي يدعو المنفي لحضور المؤتمر الدولي للمناخ في شرم الشيخ
السيسي يدعو المنفي لحضور المؤتمر الدولي للمناخ في شرم الشيخ
إدارة ميناء طبرق تؤكد استعدادها لتدشين رحلات بحرية مع تركيا وعدد من الدول
إدارة ميناء طبرق تؤكد استعدادها لتدشين رحلات بحرية مع تركيا وعدد ...
مركز المناهج التعليمية يتابع الإجراءات المتخذة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل
مركز المناهج التعليمية يتابع الإجراءات المتخذة لطباعة الكتاب ...
بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة
بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)...
المزيد
وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور
وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة ......
بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري ......
تدريب 128 موظفا بالمطارات الليبية على مجالات السلامة والأمن في تونس
تدريب 128 موظفا بالمطارات الليبية على مجالات السلامة والأمن ......
بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة
بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة ......
مركز المناهج التعليمية يتابع الإجراءات المتخذة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل
مركز المناهج التعليمية يتابع الإجراءات المتخذة لطباعة الكتاب......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط