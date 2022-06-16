المشري يتلقى دعوة من وليامز للقاء عقيلة في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز؛ لزيارة العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، على صفحته في موقع «فيسبوك»، صورة الدعوة التي نصت على الآتي: «بالإشارة إلى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق بشأن المسار الدستوري، وإلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعيها بالقاهرة خلال أبريل ومايو الماضيين، يسرني دعوتكم للحضور إلى القاهرة للتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بيني يومي الجمعة والسبت 17 و18 يونيو، بهدف إتمام أعمال اللجنة».

وقال المكتب إن المشري «يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشكلات الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري»،

ونقل عن المشري تأكيده أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولا».

توافق حول 180 مادة من مسودة الدستور

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز توافق وفدي المجلسين على 43 مادة، تضاف إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.

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وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.