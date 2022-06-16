وليامز تحث أعضاء اللجنة الدستورية على تحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات.

وقالت وليامز إنه في اليوم الخامس من اجتماعات الجولة الثالثة للجنة في القاهرة «أثنت على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق، كما حثتهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وليامز تدعو المشري إلى لقاء عقيلة في القاهرة

وأعلن مجلس الدولة تلقي رئيسه، خالد المشري دعوة من وليامز؛ لزيارة العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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وقال المكتب إن المشري «يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشكلات الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري»، مؤكدًا أن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولًا».

توافق حول 180 مادة من مسودة الدستور

وسبق أن أعلنت وليامز توافق وفدي المجلسين على 43 مادة، تضاف إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين خلال اجتماعات الجولة الثانية ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180 مادة.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

عضوان حاضران في اجتماع اللجنة.

عدد من أعضاء اللجنة في الاجتماع.

اجتماع اليوم الخامس للجنة المسار الدستوري.