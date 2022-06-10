توقيع اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارتا الحكم المحلي والشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي، وذلك دعمًا للتحول اللامركزي والتنمية وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ونشر التوعية بينهم داخل البلديات.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الوزيران بدر الدين التومي وفتح الله الزني، تكون التبعية الإدارية والمالية لمكاتب الشباب بالبلديات لوزارة الحكم المحلي عن طريق المجالس البلدية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

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كما تنضم مكاتب الشباب ضمن إدارة التنمية المجتمعية للهكيل التنظيمي الموحد للبلديات، والذي ينظم آلية عمل الوحدة التنظيمية المختصة، وكذلك شروط من يتولى رئاسة الوحدة التنظيمية الخاصة بشباب في البلدية بأن لا يتجاوز عمره 40 سنة، وقت تكليفه، وتتولي وزارة الشباب المتابعة والإشراف الفني عن الوحدة التنظيمية المختصة بالشباب.

وقالت الوزارة إن هذه الاتفاقية تأتي «وفق تعلميات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتمكين البلديات من اختصاصاتها وقرب تقديم الخدمات من المواطنين، بحيث تصبح الحكومة أقرب ما يكون للمواطن، بما يعزز التنمية المستدامة لكل القطاعات في كل البلديات وكل ربوع ليبيا».

على هامش توقيع اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

على هامش توقيع اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

على هامش توقيع اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)