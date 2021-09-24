التحول للامركزية.. «الحكم المحلي» تنقل 3352 موظفا من الوزارات لـ11 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 01:25 صباحا
وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت وزارة الحكم المحلي، الخميس، نقل 3352 موظفا من عدة وزرارات إلى 11 بلدية، ضمن برنامج نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، والتحول نحو اللامركزية.

وفي وقت سابق الخميس، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، نقل جميع اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق الليبية المختلفة إلى البلديات.

وقال مجلس الوزراء إن ذلك يأتي في سبيل تطبيق نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى نقل الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بمكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق إلى البلديات الواقعة في نطاقها، على أن يُنقل أيضا الموظفون التابعون للمكاتب إلى البلديات الواقعة في نطاقها بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.

- الحكومة تنقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق إلى البلديات

وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان لاحقا، إنها أصدرت قرارات «نقل ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وخمسين موظفاً واعتماد محاضر نقل الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي والتحول نحو اللامركزية، ضمن برنامج نقل الاختصاصات المحلية لوزارة الإسكان والتعمير والاقتصاد والتجارة والمواصلات إلى بلديات (طبرق - سرت - مصراتة - سوق الجمعة - أبوسليم - طرابلس المركز- عين زارة - حي الأندلس - سواني بني آدم - الأصابعة - درج)».

وأضافت الوزارة أنها «تعمل على إصدار القرارات اللازمة لنقل الاختصاصات لباقي البلديات تباعاً»، وأنها «تولي ملفي نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية اهتماماً بالغاً وتعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات لتقوم بدورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين».

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