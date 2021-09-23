الحكومة تنقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق إلى البلديات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، نقل جميع اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق الليبية المختلفة إلى البلديات.

وقال المجلس إن ذلك يأتي في سبيل تطبيق نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى نقل الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بمكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق إلى البلديات الواقعة في نطاقها، على أن يُنقل أيضا الموظفون التابعون للمكاتب إلى البلديات الواقعة في نطاقها بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.

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ونصت المادة الثالثة من القرار على التزام البلديات بقيد جميع الأصول المنقولة إليها في سجلات البلدية، كما تلتزم بإحالة كشوف القيود إلى وزارتي المالية والحكم المحلي.

ويتولى وزير الحكم المحلي تشكيل لجان تختص بحصر المشروعات ذات الطابع المحلي وتسليمها إلى البلديات الواقعة في نطاقها تلك المشروعات.

كما تتولى اللجان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية اللازمة لتلك المشروعات إلى البلديات. وتتم عملية نقل الاختصاص المنصوص عليها بهذا القرار وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، حسب النص ذاته.