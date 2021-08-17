وزير الحكم المحلي يوقف مدير مكتب الحرس البلدي بالخمس عن العمل ويحيله للتحقيق

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أوقف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية, بدرالدين التومي، مدير مكتب جهاز الحرس البلدي ببلدية الخمس عن العمل وأحاله للتحقيق، وذلك على خلفية قيامه بإعادة فتح صيدلية مخالفة جرى إقفالها من الجهاز عقب جولة تفتيشية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام به التومي في بلدية الخمس، اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء «رجب قطوسة» ومدير إدارة الإصحاح البيئي إبراهيم بن خليل، للاطمئنان على سير عمل حملة الإصحاح البيئي في المدينة.

وقالت إدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزير ومرافقيه تفاجؤوا خلال الزيارة غير المعلنة بإفادة مفتشي مكتب الإصحاح البيئي الخمس بشأن قيام الحرس البلدي الخمس بفتح صيدلية مخالفة دون استكمال الإجراءات المتبعة بخصوص المخالفات المرصودة ودون تنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي.

وأكدت الإدارة أن الوزير «تحقق عن قرب من هذه الواقعة وزار الصيدلية المعنية وقام فور اطلاعه على تفاصيل الحادثة بإيقاف مدير مكتب الحرس البلدي الخمس، وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة بالخصوص».

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وأعرب وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، عقب هذه الحادثة، عن دعمه التام لإدارة الإصحاح البيئي والحرس البلدي حتى يقوم كل منهما بتأدية دوره على أكمل وجه، مؤكدًا أن «المساس بالصحة العامة خط أحمر لا يمكن أن يتم التهاون فيه».

وأشارت إدارة الإصحاح البيئي إلى إقفال صيدليتين مخالفتين في إطار حملة الإصحاح البيئي ببلدية الخمس، وذلك بعد أن «وجدت بهما مخالفات تستوجب القفل» تمثلت في «بيع أدوية مخدرة دون وصفات طبية. ووجود حجرة مداواة جروح مخالفة للقانون. ووجود أدوية منتهية الصلاحية. وعدم وجود إذن مزاولة للأشخاص العاملين بالصيدلية، مع وجود بعض المخالفات الأخرى».

وأوضحت الإدارة أنه بناء على المخالفات المرصودة «تم تنفيذ أمر الإيقاف الفوري للصيدليتين حتى يتم التنسيق بين مكتب الحرس البلدي الخمس ومكتب الإصحاح البيئي ببلدية الخمس؛ لإزالة الشمع وجرد الأدوية لاستكمال التقرير الصحي وإحالته لمكتب جهاز الحرس البلدي الخمس لاتخاذ الإجراءات القانونية».