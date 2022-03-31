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الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية الحل الوحيد لتوزيع الثروة والقضاء على اللامركزية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 04:36 مساء
الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية الحل الوحيد لتوزيع الثروة والقضاء على اللامركزية
الدبيبة خلال اجتماعه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية «التكاتف لتفعيل الإدارة المحلية» التي عدها «الحل الوحيد لتوزيع الثروة الليبية ومحاربة اللامركزية والقضاء عليها»، مؤكدا أن نقل الاختصاصات وتفعيل الإجراءات المحلية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية، وفق منصة «حكومتنا».

جاء تصريح الدبيبة خلال لقاء موسع عقده، صباح الخميس، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات مناطق (الوسطى، الساحل الغربي، الجبل، طرابلس الكبرى)، بحضور نائبه حسين القطراني، ووزراء الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، والموارد المائية، والثروة البحرية، والسياحة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصص لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2022، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوجيهات الصادرة عنه بشأن تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من اختصاصاتها.

وأضافت أن وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي أشاد في كلمة لحكومة الوحدة الوطنية، بهذه المبادرة لتمكين البلديات من اختصاصاتها وفق قانون الإدارة المحلية، مؤكدا استمرار العمل لاستكمال بقية الاختصاصات المحلية للبلديات.

وعقد الدبيبة خلال اليومين الماضيين لقاءات موسعة مع عمداء كل من المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية الذين شاركوا في الاجتماع الأول للإدارة المحلية الذي عقد بالعاصمة طرابلس على مدى ثلاثة أيام.

اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، الخميس 31 مارس 2022. (حكومتنا)
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