التومي يؤكد حرصه على الانفتاح على «التجربة اليابانية» في الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي حرصه على الانفتاح على «التجربة اليابانية في الإدارة المحلية»، معربًا عن فخره بالتعاون والشراكة بين ليبيا واليابان في هذا الملف الحيوي.

جاء تأكيد التومي خلال استقباله في مكتبه بديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، السفير الياباني ماساكا أماديرا ونائب رئيس بعثة اليابان أماني كوباياشي.

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وقالت وزارة الحكم المحلي إن لقاء التومي والسفير الياباني تناول مجالات التعاون بين البلدين في ملفات عدة تتعلق بالإدارة المحلية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أهم هذه الملفات هي دعم اللامركزية في ليبيا وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتدريب كوادر الإدارة المحلية.