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أورلاندو لـ«المنفي»: إيطاليا حريصة على عودة الاستقرار إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 02:07 مساء
أورلاندو لـ«المنفي»: إيطاليا حريصة على عودة الاستقرار إلى ليبيا
لقاء المنفي مع سفير إيطاليا وكذلك مبعوثها إلى ليبيا، 9 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد المبعوث الإيطالي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الخميس، حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من «خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء».‏

جاء ذلك خلال لقاء أورلاندو مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، حيث ناقشوا تطورات المشهد السياسي في البلاد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. 

وقدم المبعوث الإيطالي خلال اللقاء إحاطة عن لقائه في تونس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح  المسارين الأمني والعسكري.

بدوره، أكد المنفي «استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة»، فيما أشاد المبعوث الإيطالي بدور المجلس  في «رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين»، وفق البيان.

المبعوث الإيطالي يؤكد أهمية استقرار ليبيا بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط
وفي وقت سابق، التقى أورلاندو وبوتشينو مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حيث قال المبعوث الإيطالي إن «استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط»، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية.

وأكد أورلاندو دعم بلاده جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز من أجل الوصول إلى «اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصولًا لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية صحيحة».

- المبعوث الإيطالي: استقرار ليبيا أمر أساسي لمنطقة البحر المتوسط
- المبعوث الإيطالي يبدأ مشاورات في طرابلس بلقاء المشري
- ممثلون عن 5 دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي
- المنفي يؤكد للمبعوث الفرنسي ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات

مشاورات إيطالية وفرنسية في طرابلس
وبدأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، مشاوراته في طرابلس، أمس الأربعاء، بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. جاء ذلك في تغريدة مقتضبة للسفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، مشيرة إلى أن السفير جوزيبي بوتشينو حضر اللقاء أيضًا، دون مزيد التفاصيل.

كما بدأ المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، الأربعاء، لقاءات في طرابلس، بالاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

نشاط مكثف مع قرب انتهاء خارطة الطريق
ويأتي هذا في ظل حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

وفي إطار هذا النشاط، رأست مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الثلاثاء، جلسة عامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع فرنسا، وحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

كما عُقد اجتماع آخر ضم ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، في تونس، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

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