جهاز مكافحة المخدرات يطلب دعما لوجستيا من الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

طلب جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، دعمًا لوجستيًا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا، متمثلًا في بعض الأجهزة، والمعدات ذات الجدوى الحقيقية للرفع من أداء الجهاز.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز عمر، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا بولياك سيوي، ومنسق برنامج مكتب الأمم المتحدة نبيل بن عامر.

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حضر اللقاء كل من نائب رئيس الجهاز العميد إبراهيم الزطريني، ومعاون رئيس الجهاز للشؤون الأمنية العميد إبراهيم الخوجة، ومدير مكتب رئيس الجهاز العميد أحمد العدولي، ومدير إدارة التعاون الدولي بالجهاز المقدم عمران الشائبي، وفق بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك».

وأكد الجهاز، خلال اللقاء، أنه بحاجة ماسة إلى معدات تدريبية لأفراده، على أن تكون هذه الدورات داخل القطب الليبي، وذلك من قبل فريق مختص مكلف من المكتب الإقليمي.

ممثلو جهاز مكافحة المخدرات يستقبلون مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بولياك سيوي (صفحة الجهاز على فيسبوك)

ممثلو جهاز مكافحة المخدرات يستقبلون مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بولياك سيوي (صفحة الجهاز على فيسبوك)

ممثلو جهاز مكافحة المخدرات يستقبلون مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بولياك سيوي (صفحة الجهاز على فيسبوك)