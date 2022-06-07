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هدم أكشاك تروج للمخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 09:51 مساء
هدم أكشاك تروج للمخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي
حملة أمنية تهدم الأكشاك التي تُتخذ لبيع المخدرات في منطقة الوحيشي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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بدأت غرفة العمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هدم الأكشاك التي تتخذ لبيع وترويج المخدرات وحبوب الهلوسة في منطقة الوحيشي في مدينة بنغازي.

وأفاد بيان، نشرته صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على «فيسبوك»، بأن الحملة جاءت بإسناد من «اللواء طارق بن زياد المعزز»، و«اللواء 106 مجحفل» وإدارة الشرطة والسجون العسكرية، وتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

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ودعت غرفة العمليات الأمنية أصحاب الأكشاك المخالفة في جميع مدن ومناطق شرق البلاد لضرورة إزالة تلك الأكشاك قبل تعرضهم للمساءلة القانونية، «كون عمليات الغرفة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، لن تتوقف إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة».

وقبل يومين باشرت غرفة العمليات الأمنية، المشكلة بقرار من النائب العام برئاسة اللواء صلاح هويدي، بهدم الأكشاك التي يتخذها الخارجون عن القانون لترويج المخدرات في منطقة بوهديمة.

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