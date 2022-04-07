البحث الجنائي يضبط مجموعة من الأشخاص متهمين بتعاطي المخدرات في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ألقت دوريات تابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا القبض على مجموعة من الأشخاص في المدينة بتهمة تعاطي المخدرات، بحسب ما أعلنته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقالت المديرية، إن المتهمين ألقي القبض عليهم من خلال دوريات الاستيقافات الأمنية التي يقوم بها قسم البحث الجنائي بالمديرية في مدينة أجدابيا، مشيرة إلى أنهم كانوا «يتعاطون المخدرات وسط المدينة».

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وأكدت مديرية أمن أجدابيا إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص وذلك بعد الإنتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.