ضبط تاجر أسلحة ومخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصا يتاجر في الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالمدينة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات إلى القسم بنشاط المتهم في منطقة رأس اعبيدة، حيث صدرت التعليمات بمراقبة منزله، للتأكد من صحة المعلومات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وشاهد رجال الأمن المتهم وهو يبيع المواد المخدرة أمام منزله، حيث جرى مداهمة المكان بعد أخذ إذن النيابة وإيقافه وهو في حالة سكر ظاهر.

وبتفتيش المنزل عُثر على ثماني قطع من مخدر الحشيش، إضافة إلى أسلحة نارية داخل غرفة نوم المتهم، الذي اعترف بالاستدلال معه في القسم، باتجاره في المخدرات والأسلحة النارية، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أُحيل إلى النيابة العامة.

أسلحة عثر عليها في منزل المتهم.