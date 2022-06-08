الشهوبي يبحث مشاركة الشركات الإسبانية في تطوير المطارات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، اليوم الأربعاء، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافير لاراشي، أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات المواصلات والنقل بين ليبيا وإسبانيا.

وتطرق اللقاء، الذي عُقِد بديوان الوزارة، إلى مشاركة الشركات الإسبانية في إعادة الإعمار، وتطوير وتأهيل مطارات ليبيا، ورفع كفاءة الكوادر التابعة لمصلحة الطيران، فضلًا عن مناقشة التعاون في مجالات التغطية الرادرية والملاحة الجوية والمواني.

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وحضر الاجتماع وكيل شؤون النقل الجوي، خالد نصر السويسي ورئيس مصلحة الطيران المدني، محمد محمد عبدالسلام شليبك ورئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال ووكيل شؤون النقل البري بوزارة المواصلات، فضل الله راف الله عاشور.

اجتماع وزير المواصلات مع سفير إسبانيا، 8 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)

اجتماع وزير المواصلات مع سفير إسبانيا، 8 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)