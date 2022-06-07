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حكومة باشاغا تعلن انطلاق أعمالها من سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 05:34 مساء
حكومة باشاغا تعلن انطلاق أعمالها من سرت
اجتماع باشاغا مع عدد من أعضاء الحكومة المكلفة من مجلس النواب بمقرها في سرت. (إعلام الحكومة)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمالها من مقرها في مدينة سرت؛ حيث عقد رئيسها اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع التشاوري خُصِّص لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع المقبل في المدينة.

باشاغا: ليس في صالح مشروعنا الوطني تأجيل عمل الحكومة
وقال باشاغا في تصريح نشره المكتب الإعلامي للحكومة بالمناسبة «لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت». 

وأضاف: «سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصًا منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية».

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وشارك في الاجتماع نائبا رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة والغربية خالد الأسطى ووزير الخارجية حافظ قدور ووزير الصحة عثمان عبدالجليل ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات وعميد بلدية سرت مختار المعداني.

عقيلة صالح يقترح عمل الحكومة من سرت
يأتي ذلك، بعد أسبوع من اجتماع عقده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقترحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

وعقدت اللجنة التي اتفق المشاركون في اجتماع الثلاثاء الماضي في سرت، برئاسة النائب زايد هدية اجتماع اليوم بحضور أعضائها من رؤساء اللجان لمناقشة ما جاء في الاجتماع السابق والملاحظات المقدمة من المصرف المركزي حول مشروع قانون الميزانية الذي أعدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

مقر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بمجمع قاعات واغادوغو في سرت. (إعلام الحكومة)
مقر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بمجمع قاعات واغادوغو في سرت. (إعلام الحكومة)
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة. (إعلام الحكومة)
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة. (إعلام الحكومة)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (إعلام الحكومة)
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (إعلام الحكومة)
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