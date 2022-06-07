اجتماع في سرت لمناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية و«المركزي» حول الميزانية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت أعمال الاجتماع الثاني للجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت الذي عُقد في 31 مايو الماضي، اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماع سيناقش ملاحظات الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس انطلق اجتماع اللجنة، الذي تناول كلمة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع 31 مايو، ومداخلات المشاركين به.

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ويرأس اللجنة، زايد هدية، وتضم «رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، رمضان شمبش، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس، الهادي الصغير، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة، النائب بدر النحيب، وعضو لجنة المالية بالمجلس، النائب المهدي الأعور».

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والسبت الماضي، دعا مجلس النواب، رئيسي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ومجلسي إدارتي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد ووزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان، إلى حضور اجتماع مقرر عقده ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة سرت.

ويخصص الاجتماع لمناقشة ما خلص إليه اجتماع 31 مايو الماضي، وما ورد بكلمة عقيلة، حسبما أعلن في بيان مقتضب، رئيس اللجنة المشكلة بالخصوص، زايد هدية.