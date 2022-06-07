«المركزي»: صرف 4 مليارات دينار لمؤسسة للنفط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن صرف 4 مليارات دينار إلى حساب الباب الثاني للمؤسسة الوطنية للنفط، ضمن الترتيبات المالية الطارئة والمؤقتة المقررة لصالح المؤسسة بمبلغ إجمالي وقدره 34 ملیار دینار.

وأظهرت بيانات المصرف عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي، إضافة باب منفصل في الإنفاق العام، لأول مرة، تحت مسمى: المؤسسة الوطنية للنفط (ميزانية استثنائية).

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وفي 14 أبريل الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.

بيانات الإيراد والإنفاق في شكله الجديدة

وأفاد المركزي في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، بأن البيان في «حلته الجديدة يأتي في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، وسيواصل جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة».

وأضاف أن عدد القطاعات الممولة من الخزانة العامة بلغ 36 قطاعًا، بينما بلغ عدد الجهات التابعة لها 834 جهة، لافتا إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي يجرى من إيرادات الدولة، وفقًا لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود (1/12) من نفقات العام 2021 في الأبواب المتاح الصرف عليها.