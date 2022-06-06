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«المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 10:21 مساء
«المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022
غلاف البيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (فيسبوك)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تسجيل إيرادات عامة بقيمة بقيمة 54.6 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 31.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

إجمالي الإيرادات بلغ 54.6 مليار دينار
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.4 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 4.7 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 602 مليون دينار، وإيراد الجمارك 34 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليونًا، وإيرادات أخرى 210 ملايين، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

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إجمالي الإنفاق سجل 31.1 مليار دينار
أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 16.4 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) ملياري دينار، والباب الثالث (التنمية) 118 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 8.6 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 4 مليارات دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

وقال المركزي إن البيان الشهري بشأن الإيراد والإنفاق يأتي في حلته الجديدة، لتأكيد الاستمرار في جهود تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر عديد الأدوات المتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

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