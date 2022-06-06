Atwasat

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 10:56 مساء
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
صورة مركبة أوراق من عملة الدولار ومصرف ليبيا المركزي (بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف 11 مليارًا و75 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي.

وأفاد «المركزي»، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 11.5 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة.

7.062 مليار دولار مخصصات المصارف التجارية
وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف، اليوم الإثنين، تخصيص 7 مليارات و62 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 4 مليارات و87 مليون دولار للاعتمادات المستندية، ومليارين و927 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و47 مليون دولار للحوالات.

- «المركزي»: 11.2 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر

851 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي
كما خصص المصرف المركزي 851 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 59 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و80 مليونًا للعلاج بالخارج، و14 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار «المركزي» إلى إحالة 24 مليون دولار منح الطلبة من الباب الثالث (التنمية) عن الربع الأول للعام 2022 إلى السفارات الليبية بالخارج، وفق أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضًا حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة 117 مليون دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة (جهاز خدمات الإسعاف الطائر، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، أجهزة رقابية، مركز طب الميدان، المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، مساهمات وزارة الخارجية).

الاعتمادات القائمة
أما دفعات الاعتمادات القائمة لصالح الجهات العامة، فخصص المصرف المركزي 157 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و266 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و50 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و84 مليونًا لجهات أخرى (وزارة الصحة، وزارة المواصلات، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، مصلحة الطيران المدني، وزارة الداخلية، مشروع النهر الصناعي).

وباقي استخدامات النقد الأجنبي البالغة 3 مليارات دولار و162 مليون جنيه، فهي التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).

للاطلاع على البيانات كاملة اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022
«المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة ...
قبطان صقلي يكشف تفاصيل اعتراض سفينتي صيد إيطاليتين من قبل زورق ليبي شمال بنغازي
قبطان صقلي يكشف تفاصيل اعتراض سفينتي صيد إيطاليتين من قبل زورق ...
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ ...
مشاورات جزائرية مع روسيا وألمانيا حول ليبيا
مشاورات جزائرية مع روسيا وألمانيا حول ليبيا
«المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات
«المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«المركزي»: المبالغ المحالة لمراقبات الخدمات المالية تمثل 48% من إجمالي الرواتب
«المركزي»: المبالغ المحالة لمراقبات الخدمات المالية تمثل 48%......
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة يعين أسامة عويدان مديرا لأمن سبها
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة يعين أسامة عويدان مديرا لأمن ......
«المركزي»: صرف 4 مليارات دينار لمؤسسة للنفط
«المركزي»: صرف 4 مليارات دينار لمؤسسة للنفط...
«المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات
«المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات...
مشاورات جزائرية مع روسيا وألمانيا حول ليبيا
مشاورات جزائرية مع روسيا وألمانيا حول ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط