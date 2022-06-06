«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف 11 مليارًا و75 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي.

وأفاد «المركزي»، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 11.5 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة.

7.062 مليار دولار مخصصات المصارف التجارية

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف، اليوم الإثنين، تخصيص 7 مليارات و62 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 4 مليارات و87 مليون دولار للاعتمادات المستندية، ومليارين و927 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و47 مليون دولار للحوالات.

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851 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي

كما خصص المصرف المركزي 851 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 59 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و80 مليونًا للعلاج بالخارج، و14 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار «المركزي» إلى إحالة 24 مليون دولار منح الطلبة من الباب الثالث (التنمية) عن الربع الأول للعام 2022 إلى السفارات الليبية بالخارج، وفق أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضًا حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة 117 مليون دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة (جهاز خدمات الإسعاف الطائر، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، أجهزة رقابية، مركز طب الميدان، المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، مساهمات وزارة الخارجية).

الاعتمادات القائمة

أما دفعات الاعتمادات القائمة لصالح الجهات العامة، فخصص المصرف المركزي 157 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و266 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و50 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و84 مليونًا لجهات أخرى (وزارة الصحة، وزارة المواصلات، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، مصلحة الطيران المدني، وزارة الداخلية، مشروع النهر الصناعي).

وباقي استخدامات النقد الأجنبي البالغة 3 مليارات دولار و162 مليون جنيه، فهي التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).

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