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«الكهرباء» تخطط لدعم شبكتها بـ7600 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 07:08 مساء
«الكهرباء» تخطط لدعم شبكتها بـ7600 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2030
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
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تخطط الشركة العامة للكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

ولتحقيق هذه الغاية تعمل الشركة على خطة استراتيجية تهدف إلى «إدماج القدرات الإنتاجية من الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية»، وذلك عبر الاستفادة من عدة مواقع تخطط للاستثمار فيه مع شركاء آخرين لبناء محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة.

مقترحات لإنتاج الطاقات المتجددة
وعُقِد ظهر اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس اجتماع موسع ضم كلًا من رئيس الشركة العامة للكهرباء، ومدير جهاز الطاقات المتجددة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ورئيس مصلحة أملاك الدولة.

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وقالت شركة الكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة مقترحات تنفيذ المشروعات الوطنية والأجنبية لإنتاج الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية ودراسة كاملة لجميع المواقع المقترحة لتوطين عدة مشاريع توليد من مصادرها المختلفة وتحديد الكميات المستهدفة التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 7600 ميغاوات بحلول سنة 2030».

19 منطقة لإنتاج الكهرباء
وأضافت االشركة، أن الاجتماع جرى خلاله «استعراض قائمة بأسماء المدن والمناطق وأقصى قدرات التوليد المناظرة لها ونقاط الربط» التي «تصل إلى 19 منطقة في كافة ربوع ليبيا»، مؤكدة «التفاوض مع عدة شركات تقدمت بعروض استثمارية لتنفيذ الخطة».

وتفاقمت أزمة الكهرباء هذه الأيام في مختلف مناطق ليبيا، متأثرة بتداعيات الإقفال النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي مع دخول فصل الصيف، وعدم قدرة السلطات على معالجة الأزمة المتجددة كل عام رغم الوعود بحلها.

وأكدت الشركة فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية جراء تأثرها بنقص إمدادات الغاز الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج، ما اضطر الشركة إلى ربط الجناح الشرقي مع الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال التي وصلت 8 ساعات يوميًا، بحسب ما أعلنه مسؤولون بالشركة خلال مؤتمر صحفي الخميس.

معدل استهلاك ليبيا من الكهرباء
ويتوقع المسؤولون بشركة الكهرباء أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات» في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات»، بينما أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري».

وتأجل دخول الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي التي كان مقررًا أن تدخل على الشبكة نهاية الشهر الماضي إثر تعرُّض المشروع لأضرار جراء اشتباكات مسلحة وقعت في محيطه مطلع مايو الماضي.

الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
الاجتماع الموسع لمناقشة مقترحات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. (الشركة العامة للكهرباء)
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