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الدبيبة يحدد 3 محاور لحل أزمة الكهرباء.. ويدعو لاستغلال «الفرصة التاريخية» بخصوص أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 01:19 مساء
الدبيبة يحدد 3 محاور لحل أزمة الكهرباء.. ويدعو لاستغلال «الفرصة التاريخية» بخصوص أسعار النفط
الدبيبة متحدثا خلال الاجتماع السادس لحكومة الوحدة للعام 2022، 1 يونيو 2022. (صورة من بث مباشر)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن بداية موسم الصيف الجاري شهدت «تفاقمًا» في أزمة الكهرباء، متحدثًا عن ثلاثة محاور لحل هذه الأزمة.

وحسب كلمة للدبيبة خلال الاجتماع العادي السادس للحكومة خلال 2022، اليوم الأربعاء، فإن المحور الأول للمشكلة يتمثل في قصور الشركة العامة للكهرباء في إنتاج الكمية المطلوبة لتضاهي الاستهلاك المرتفع، فيما يتمثل المحور الثاثي في معاناة الشركة من أزمة إدارية وحاجتها إلى «إعادة تقييم وهيكلة»، ويمثل إنشاء محطات جديدة ثالث هذه المحاور.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة خططت لتنفيذ ثماني محطات جديدة ولم تنفذ منها سوى اثنتين أو ثلاث ولا تزال هناك حاجة إلى أربع أو خمس محطات.

الدبيبة يدعو إلى فتح النفط: القفل يدمر الاقتصاد الليبي
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى «استغلال الفرصة التاريخية» بشأن ارتفاع أسعار النفط والغاز والعمل على فتح كل حقول وموانئ النفط، وقال: «نتمى ونرجو أن يفتحوا الحقول والموانئ حتى نستفيد من هذه الأسعار ثم نرى كيف نتصرف في هذه الأموال».

واعتبر أن حقوق وموانئ النفط لا علاقة لها بـ«الخلافات السياسية»، مؤكدًا أن قفلها يزيد «الطين بله» و«يدمر الاقتصاد الليبي»، مشددًا على حاجة الاقتصاد الليبي إلى «كل دولار».

وقال الدبيبة: «فتح النفط عمل وطني وليس له علاقة بالسياسة، من يقفل النفط يقفل شريان الحياة على الشعب الليبي».

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