Atwasat

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 04 يونيو 2022, 08:23 مساء
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين
رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي إنتو يترأس اجتماعا مع عدد من العسكريين، 3 يونيو 2022. (الرئاسة التشادية)
alwasat radio

أمر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي إنتو، اليوم السبت، بالشروع في عملية نزع سلاح المدنيين في أقصى شمال البلاد، بعد اثني عشر يومًا من الاشتباكات المسلحة التي خلفت مئة قتيل قرب الحدود الليبية.

وبعد جولة رسمية قادت إدريس ديبي إلى منطقة كوري بوغودي التشادية التي شهدت اشتباكات على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا من الحدود الليبية، وسببها نزاع على مناجم الذهب بين عدة قبائل بالبلدان ذات الحدود المشتركة، أمر بإخلاء جميع المتسللين من كوري بوغودي من الآن وحتى يوم غد الأحد، وإنشاء قاعدة عسكرية لمنع أي تسلل للأشخاص وتفادي وقوع أحداث مأساوية قد تحصل في هذه المنطقة مستقبلًا، وفق ما ذكرت، السبت، الرئاسة التشادية في بيان.

واعتبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن «ذهب كوري بوقودي واحدة من الثروات الباطنية التي تزخر بها البلاد وعلى وزارة المناجم الإسراع في تنظيم عمليات التنقيب وإعطاء التصاريح لكل مواطن تشادي يرغب في التنقيب باستثناء الأجانب».

- صراع دموي على الذهب قرب الحدود الليبية مع تشاد
- المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
- وزير الدفاع التشادي: اشتباكات الذهب قرب الحدود مع ليبيا تسقط نحو 100 قتيل
- اتفق مع ديبي على وقف ظاهرة انتشار السلاح.. المنفي يعلق على «اشتباكات الذهب» التشادية
- رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي: جنوب ليبيا أصبح مساحة للفوضى

إدريس ديبي يأمر بنزع سلاح المدنيين
كما شدد رئيس المجلس العسكري في لقائه مع القادة العسكريين بمنطقة كوري بوغودي على نزع السلاح من كل المدنيين الذين يتجولون في هذه المنطقة، وحض العسكريين على تنفيذ هذه الأوامر على وجه السرعة أو تقديم استقالاتهم.

وشددت قوات القيادة العامة عبر اللواء «106» من إجراءات تأمين بلدة مرزق أقصى الجنوب الليبي إثر الأحداث الدامية. فيما عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي عن أسفه لهذه الأحداث المأساوية التي وقعت شمال تشاد في منطقة كوري بوغودي، واتفق مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي على العمل على تأمين المناطق الحدودية وسكانها.

في حين كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، في تصريحات تلفزيونية عن التعامل مع النازحين والجرحى من خلال إسعافهم وإعادتهم إلى مناطقهم فور توقف الاشتباكات التي شهدتها المناطق الحدودية مع تشاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يأمر بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس «خلال 24 ساعة»
الدبيبة يأمر بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس «خلال 24 ساعة»
رئيس حكومة «الوحدة» يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي
رئيس حكومة «الوحدة» يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج ...
«النواب» يدعو رؤساء الأجهزة الرقابية وإدارتي مؤسسة النفط و«المركزي» لحضور اجتماع في سرت
«النواب» يدعو رؤساء الأجهزة الرقابية وإدارتي مؤسسة النفط ...
تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس
تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
بعدما قتلت طفلا بوادي الشاطئ.. الزادمة يدعو إلى معالجة ظاهرة الكلاب المسعورة
بعدما قتلت طفلا بوادي الشاطئ.. الزادمة يدعو إلى معالجة ظاهرة......
«الداخلية»: ضبط خزانات مياه معبأة بطريقة غير قانونية
«الداخلية»: ضبط خزانات مياه معبأة بطريقة غير قانونية...
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غربا يومي الإثنين والثلاثاء
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غربا يومي الإثنين والثلاثاء...
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما ......
تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس
تشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط