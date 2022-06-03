ميزانية البلديات في مشاورات وزيري التخطيط والحكم المحلي بحكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مع وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، الميزانية المخصصة من قبل الحكومة التي يترأسها فتحي بشاغا، لصالح البلديات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وتطرق إلى الميزانية الحكومية المخصصة للبلديات، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وأشار البيان إلى استهداف الميزانية المخصصة البلديات تمكين المجالس البلدية والابتعاد عن المركزية حرصا على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كامل أرجاء البلاد، وفق البيان.

من اجتماع وزيري التخطيط والمالية والحكم المحلي بحكومة باشاغا في بنغازي، 2 يونيو 2022. (حكومة باشاغا)