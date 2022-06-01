مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ديوان الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على إنشاء ديوان للحبوب لتوفير الكميات اللازمة بشكل دائم ومستمر وبأفضل الأسعار العالمية والمحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي السادس للحكومة خلال 2022، الأربعاء، حسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي.

وقال حمودة إن ديوان الحبوب يهدف للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي الليبيين، خصوصا في ظل تقلبات أسعار الحبوب بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أهمية مشروع ديوان الحبوب ودوره في توفير احتياطات من الحبوب بأسعار ملائمة.



وقال الحويج ردا على سؤال من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بخصوص مدى الاستفادة من ديوان الحبوب: «لاحظنا أن المخزون متذبذب وأسعاره مختلفة واقترحنا هذا المشروع وهدفه الأساسي يتمثل في شراء المحصول في وقت الحصاد بأسعار أقل مما هي في البورصة».

ويهدف الديوان إلى تخزين الحبوب، خاصة القمح في ظل مواجهة القطاع الخاص صعوبات في الاعتمادات المالية، حيث تمول الدولة الصفقة الأولى لهذا الديوان، ليجري بعد ذلك تخزين القمح ومن ثم بيعه.

وفي 23 مارس الماضي، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح، إنشاء ديوان للحبوب، وتوفير مخزون سلعي لا يقل عن ثلاثة أشهر لكل سلعة.