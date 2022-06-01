الحويج: 250 ألف طن قمح صلب إنتاج الجنوب.. والدبيبة يتحدث عن مشروع أميركي- ليبي للدوائر الزراعية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال الاجتماع العادي السادس للحكومة خلال 202، اليوم الأربعاء، أهمية مشروع ديوان الحبوب ودوره في توفير احتياطات من الحبوب بأسعار ملائمة.

وقال الحويج ردًا على سؤال من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بخصوص مدى الاستفادة من ديوان الحبوب: «لاحظنا أن المخزون متذبذب وأسعاره مختلفة واقترحنا هذا المشروع وهدفه الأساسي يتمثل في شراء المحصول في وقت الحصاد بأسعار أقل مما هي في البورصة».

وشدد على الحاجة إلى البدء في تخزين الحبوب وخاصة القمح في ظل مواجهة القطاع الخاص صعوبات في الاعتمادات، وأوضح أن الصفقة الأولى لهذا الديوان ستمولها الدولة لينطلق بعد ذلك في تخزين ومن ثم بيع القمح.

- الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية

- وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»

- الدبيبة يطالب الحويج بتصور حول الدعم وديوان الحبوب

مشروع أميركي- ليبي للدوائر الزراعية

وأشار الوزير إلى الأهمية التي يحظى بها الجنوب في هذا المشروع، حيث سبق وأن أنتج 250 ألف طن من القمح الصلب وهو ما يقارب احتياجاتنا من هذا النوع من القمح التي تصل إلى حدود 300 ألف.

بدوره، تحدث الدبيبة خلال اجتماع الحكومة عن مشروع أميركي- ليبي للدوائر الزراعية، موضحًا تقدم شركة أميركية بعرض لدعم صندوق تطوير الجنوب بهدف توفير احتياجات البلاد من القمح وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وردًا على بعض الصعوبات أمام المشروع مثل تكلفة النقل، قال الدبيبة إن هدف المشروع «ليس اقتصاديًا بحتًا»، وإنما «ضخ أموال في الجنوب وتحريك الاقتصاد».