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ضبط شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الثلاثاء 24 مايو 2022, 10:22 مساء
ضبط شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات بأجدابيا
المتهم الذي ألقي القبض عليه من قبل أعضاء وحدة التحري بقسم البحث الجنائي في أجدابيا. (مديرية الأمن)
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تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن أجدابيا من القبض على شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات بالمدينة ويتعاطى المخدرات.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن المتهم ألقي القبض عليه بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأن سرقة نضائد السيارات في أحد الأحياء السكنية بمدينة أجدابيا.

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وأوضحت المديرية أنه على الفور جرى فتح محضر تحرٍ وجمع المعلومات حول هوية الشخص الذي يقوم بسرقة نضائد من سيارات المواطنين بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه بعد الاُشتباه في أحد الأشخاص ألقي القبض عليه ونقل إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية.

وأضافت المديرية، أنه من خلال التحقيقات تبين أن المتهم يتعاطى المخدرات ويمتهن سرقة النحاس ونضائد السيارات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

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