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ضبط تاجر مخدرات وحبوب هلوسة في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 02:31 مساء
ضبط تاجر مخدرات وحبوب هلوسة في أجدابيا
جانب من المضبوطات مع المتهم. (الإدارة العامة للبحث الجنائي، فرع الهلال النفطي)
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تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، فرع الهلال النفطي، من القبض على تاجر مخدرات وحبوب هلوسة في مدينة أجدابيا.

وقالت الإدارة، في بيان السبت، إن عملية القبض على المتهم جاءت بعد وقوع مروج مخدرات مصري الجنسية في قبضة رجال قسم التحريات بالإدارة العامة، فرع الهلال النفطي، والذي اعترف على المصدر الذي يجلب له المخدرات.

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وبعد معرفة المصدر وإجراء تحريات عنه، وتحديد أماكن تواجد، وبحسب البيان، جرى ضبط المشتبه فيه، بواسطة كمين نصبه له أعضاء القسم، متلبسًا بكمية من حبوب الهلوسة ومخدر الحشيش، وذلك بعد معرفة المصدر وإجراء تحريات حوله، وتحديد أماكن تواجده.

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