المنفي يطالب من سفراء ليبيا التواصل المباشر في المسائل السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

طلب المجلس الرئاسي من سفراء دولة ليبيا لدى الدول الأجنبية «التواصل بشكل مباشر في كافة المسائل التي تمس السيادة الليبية، والتنسيق المسبق في كافة الترتيبات المتعلقة بها».

جاء ذلك في رسالة مؤرخة بتاريخ السادس عشر من مايو، وجهها مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى السفراء، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

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وقال المجلس في رسالته إن «هذا التعميم يأتي «انطلاقا سن المهام السيادية المسندة إلى المجلس الرئاسي باعتباره يمثل رئاسة الدولة». وكذلك «المهام المسندة على وجه الخصوص إلى رئيس المجلس الرئاسي فيما يتعلق بتمثيلٍ الدولة الليبية بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية».