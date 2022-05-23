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المنفي يطالب من سفراء ليبيا التواصل المباشر في المسائل السيادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 10:52 صباحا
المنفي يطالب من سفراء ليبيا التواصل المباشر في المسائل السيادية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب المجلس الرئاسي من سفراء دولة ليبيا لدى الدول الأجنبية «التواصل بشكل مباشر في كافة المسائل التي تمس السيادة الليبية، والتنسيق المسبق في كافة الترتيبات المتعلقة بها».

جاء ذلك في رسالة مؤرخة بتاريخ السادس عشر من مايو، وجهها مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى السفراء، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

- تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم المنفي مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي  
- المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش 
- المنفي يدعو مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية من أجل إنجاز الانتخابات

وقال المجلس في رسالته إن «هذا التعميم يأتي «انطلاقا سن المهام السيادية المسندة إلى المجلس الرئاسي باعتباره يمثل رئاسة الدولة». وكذلك «المهام المسندة على وجه الخصوص إلى رئيس المجلس الرئاسي فيما يتعلق بتمثيلٍ الدولة الليبية بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية».

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