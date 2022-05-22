المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (بصفة المجلس هو القائد الأعلى للجيش)، صباح اليوم الأحد، مع رئيس حكومة حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وذلك بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فقد ناقش الاجتماع «التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية».

المنفي بحث العراقيل أمام الوحدات العسكرية

ووفق البيان، فقد بحث رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع «عديد العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن».

وحسب مخرجات ملتقى الحوار الوطني الليبي فإن المجلس الرئاسي (برئاسة المنفي وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني) هو القائد الأعلى للجيش في البلاد.

وفي مارس الماضي، شدد المنفي، «على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقًا وغربًا وجنوبًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير»وذلك خلال اجتماعه في العاصمة طرابلس مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك.