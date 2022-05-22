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تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم المنفي مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 22 مايو 2022, 07:29 مساء
تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم المنفي مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مبادرة «لحل الأزمة والانسداد السياسي» الذي تشهده البلاد قدمتها «تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية» المكونة من عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية التي ينتظرها الليبيون منذ العام الماضي.

والتقى المنفي بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء «تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية»، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود إجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، والأوضاع السياسية، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها التي تهدد أمن البلاد ووحدتها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تشيد بسياسة المجلس الرئاسي
وأضاف المصدر أن رئيس وأعضاء التنسيقية قدموا للمنفي خلال اللقاء «مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد»، وذلك «من خلال شرح مستفيض لخصوه في عدة نقاط جوهرية، كمساهمة من التنسيقية في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم».

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وأشاد رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية خلال اللقاء، «بسياسة المجلس الرئاسي الثابتة، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، في إطار سعيه للوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المنفي يحث مجلسي النواب والدولة على التوافق
من جهته، أكد المنفي سعي المجلس الرئاسي إلى تحقيق تطلعات الليبيين الذين سجلوا في قوائم الناخبين، «بإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع»، مشيرًا إلى أن المجلس على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كل استحقاقات المرحلة ابتداءً من المصالحة الوطنية، وصولًا إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.‏

ورحب المنفي أمس السبت، بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، داعيًا المجلسين إلى العمل من أجل «التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت».

واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة من المجلسين، التي عُقِدت بالقاهرة بداية من الأحد الماضي، بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق حول الإطار الدستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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