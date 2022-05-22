Atwasat

الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 03:03 مساء
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، وعدد من الأعيان والحكماء وآمر القوة العسكرية والأمنية بالمدينة، بعض الإشكاليات الخدمية والإدارية التي تواجه المدينة، وكذلك دور أعيان المدينة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، للمحافظة على السلام والاستقرار في البلاد، وفق بيان صادر عن المجلس.

- المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش 
- المنفي يدعو مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية من أجل إنجاز الانتخابات 
- الأوضاع المالية للدولة في مناقشات المنفي والدبيبة والكبير (فيديو)

المنفي يؤكد أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة
وأكد المنفي، حسب البيان، «أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي». وجدد المنفي خلال الاجتماع، «تأكيده على ضرورة أن تضطلع كل الجهات التنفيذية والخدمية، بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى، وتسهيل كافة إجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم».

وأكد الأعيان والمشايخ «دعمهم جهود المجلس الرئاسي، في رأب الصدع بين جميع الأطراف، والمحافظة على حالة الاستقرار العام»، معتبرين أن «ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس، هو من أكثر الملفات أهمية في هذه المرحلة، مشيدين بدور المجلس في حلحلة بعض الإشكاليات، التي تواجه المدينة من خلال الجهات التنفيذية المختصة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي

حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا

«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا
السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن «الصخيرات»
السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن ...
«المركزي» ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا
«المركزي» ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان ......
وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تبحث تفعيل دور المرأة
وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تبحث تفعيل دور المرأة...
هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش...
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط