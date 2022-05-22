الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، وعدد من الأعيان والحكماء وآمر القوة العسكرية والأمنية بالمدينة، بعض الإشكاليات الخدمية والإدارية التي تواجه المدينة، وكذلك دور أعيان المدينة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، للمحافظة على السلام والاستقرار في البلاد، وفق بيان صادر عن المجلس.

المنفي يؤكد أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة

وأكد المنفي، حسب البيان، «أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي». وجدد المنفي خلال الاجتماع، «تأكيده على ضرورة أن تضطلع كل الجهات التنفيذية والخدمية، بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى، وتسهيل كافة إجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم».

وأكد الأعيان والمشايخ «دعمهم جهود المجلس الرئاسي، في رأب الصدع بين جميع الأطراف، والمحافظة على حالة الاستقرار العام»، معتبرين أن «ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس، هو من أكثر الملفات أهمية في هذه المرحلة، مشيدين بدور المجلس في حلحلة بعض الإشكاليات، التي تواجه المدينة من خلال الجهات التنفيذية المختصة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)

من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الأحد مع عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، 22 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)