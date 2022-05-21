مكتب السياحة في غدامس يطالب المرشدين بإصدار أذونات مزاولة مهنة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مكتب السياحة في غدامس إلى ضرورة الالتزام والعمل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في مجال الإرشاد السياحي داخل المدينة.

وطالب المكتب، في بيان اليوم السبت، المرشدين السياحيين بالتواصل معه لإصدار وتجديد بطاقاتهم، ومنع أي مرشد لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، من مرافقة الزوار خلال جولاتهم بالمدينة القديمة.

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تنظيم مهنة الإرشاد السياحي

وأضاف: «يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عمل مهنة الإرشاد السياحي، وضمان إيصال المعلومة الصحيحة لزوار المدينة، وتعزيز قيمتها عبر الشرح والتفسير المستند إلى المعلومات الموثقة».

وأشار المكتب إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الاجتماع الموسع الذي عقد في اليومين الماضيين، وضم عميد بلدية غدامس ومدير مكتب السياحة ومدير الأمن، ومندوبين عن الجهات الأمنية بالمدينة؛ وذلك بهدف تنظيم عملية دخول الزوار والإيواء والتنقل داخل المدينة.

اجتماع مكتب السياحة بغدامس. (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

اجتماع مكتب السياحة بغدامس. (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)