وليامز تطلع المنفي على استعدادات الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أطلعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على الاستعدادات للجولة الثانية من اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة التي ستنطلق في منتصف مايو بالعاصمة المصرية القاهرة، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية،

جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم الخميس؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكدت وليامز التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود «الرئاسي» في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

المنفي يجدد دعوته إلى مشاركة الجميع في العملية السياسية

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خصوصًا الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من اجل إنهاء المراحل الانتقالية.

- وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات بأساس دستوري سليم

- الدبيبة يلتقي وليامز لمتابعة المستجدات السياسية والعمل على إجراء الانتخابات

- اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف المصالحة الوطنية

- المنقوش تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

وجدد المنفي دعوته إلى جميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبرًا أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، وأكد حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.