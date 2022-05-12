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وليامز تطلع المنفي على استعدادات الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 12 مايو 2022, 12:34 مساء
وليامز تطلع المنفي على استعدادات الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري
لقاء المنفي ووليامز، 12 مايو 2022، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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أطلعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على الاستعدادات للجولة الثانية من اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة التي ستنطلق في منتصف مايو بالعاصمة المصرية القاهرة، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية،

جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم الخميس؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكدت وليامز التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود «الرئاسي» في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

المنفي يجدد دعوته إلى مشاركة الجميع في العملية السياسية
واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خصوصًا الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من اجل إنهاء المراحل الانتقالية.

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وجدد المنفي دعوته إلى جميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبرًا أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، وأكد حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

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