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المنقوش تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 01:52 مساء
المنقوش تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا
لقاء المنقوش ووليامز، 9 مايو 2022، (الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

جاء ذلك في لقاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حيث ثمنت المنقوش جهود وليامز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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من جهتها، أطلعت وليامز، المنقوش على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة، والمشاورات التي عُقدت في القاهرة بين 13 و18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كما استعرضت اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في البلاد.

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