السايح يناقش مع وليامز استمرار الدعم الفني لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه البعثة الأممية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية.

كما استعرض اللقاء الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة المقبلة، وفق بيان صحفي على الموقع الرسمي للمفوضية.

جاهزية مفوضية الانتخابات

وحسب البيان، أسفر اللقاء عن الاتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.

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وفي 19 أبريل الماضي، أكد السايح، أن المفوضية «في انتظار القاعدة الدستورية التي سيجري على ضوئها تحديد المواعيد، التي تعتبر اختصاصًا أصيلًا للمفوضية» وذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

