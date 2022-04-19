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السايح للدبيبة: ننتظر القاعدة الدستورية لتحديد مواعيد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 06:21 مساء
السايح للدبيبة: ننتظر القاعدة الدستورية لتحديد مواعيد الانتخابات
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، «جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات، وأن كل الصعوبات تمت معالجتها»، منوها بأنهم في المفوضية «في انتظار القاعدة الدستورية التي سيجري على ضوئها تحديد المواعيد، التي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد السايح خلال اجتماع موسع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع مجلس الإدارة والمدير العام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمقر المفوضية في طرابلس بحضور وزراء الداخلية خالد مازن، والتربية والتعليم موسى المقريف، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

الدبيبة يؤكد استعداد الحكومة لدعم مفوضية الانتخابات
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقد خلال زيارة الدبيبة ظهر اليوم إلى مقر مفوضية الانتخابات كان «بشأن مراجعة المرحلة السابقة ومعالجة أي صعوبات تواجه إنجاز الانتخابات».

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من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الديبة، خلال الاجتماع «أن كافة مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتهم الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيون»، مشددا على «أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احتراما لرغبة وإرادة ثلاثة ملايين ليبي».

تأتي زيارة الدبيبة إلى مفوضية الانتخابات بعد لقائه، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال وبعد يوم من زيارته الجزائر، حيث كانت الانتخابات المحور الرئيسي للقاءين.

‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
‏لقاء الدبيبة مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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