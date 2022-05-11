الدبيبة يلتقي وليامز لمتابعة المستجدات السياسية والعمل على إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال السياسي وليد اللافي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء «خصص لمتابعة المستجدات السياسية، وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية».

- اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف المصالحة الوطنية

- المنقوش تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

- وليامز والسويحلي يتفقان على الضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية

والتقت وليامز، خلال اليومين الماضيين، في طرابلس كلًا من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبيا، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي.

المستجدات السياسية.. والمسار الدستوري

وتركزت مناقشات وليامز مع هؤلاء المسؤولين على بحث المستجدات السياسية واطلاعهم على نتائج المسار الدستوري الذي جرت اجتماعاته قبل عيد الفطر في القاهرة من أجل حشد الدعم للمسار الذي ستستأنف جولته الثانية بعد أربعة أيام في القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف التوافق على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

لقاء الدبيبة ووليامز بديوان مجلس الوزراء في طرابلس. الأربعاء 11 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)