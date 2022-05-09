اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، فإن اللقاء الذي عُقد ظهر اليوم الإثنين، حضرته المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون.

ولفت البيان إلى أن اللقاء استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وآخر المستجدات في ملف المصالحة الوطنية «الذي وصل لمراحله النهائية، وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة، وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد»، وفق البيان.

وليامز تلتقي المنقوش

وفي وقت سابق اليوم، ناقشت وليامز مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية أيضا.

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وأطلعت وليامز، المنقوش على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة، والمشاورات التي عُقدت في القاهرة بين 13 و18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كما استعرضت اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في البلاد.