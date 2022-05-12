وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات بأساس دستوري سليم

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس أمس الأربعاء؛ حيث أكدت أهمية الحفاظ على الهدوء ميدانيًا، وضرورة إجراء الانتخابات وفق إطار دستوري سليم.

وقالت إنها التقت الدبيبة «بناء على طلبه»، وعبرت خلال الاجتماع عن «أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري سليم في أقصر إطار زمني ممكن من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر».

وأطلعت وليامز، الدبيبة على نتائج زياراتها الأخيرة، ومشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي، فضلًا عن محادثاتها مع مختلف الأطراف الليبية، قبل انطلاق الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، وفق التغريدة.

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وتابعت: «كما أكدت في اللقاء على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية».

المكتب الإعلامي للدبيبة: اللقاء خُصِّص لمتابعة المستجدات السياسية

من جانبه، قال المكتب الإعلامي للدبيبة، إن اللقاء «خُصِّص لمتابعة المستجدات السياسية، وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية».

وأشار إلى أنه جرى بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال السياسي وليد اللافي.