هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هوية جثة مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية جثة مجهولة، ليصل إجمالي عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة إلى 138 حالة، حيث سيحال تقرير المطابقة إلى مكتب النائب العام.

جاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية التابعة للهيئة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى التعرف على هوية الجثة بعد عملية مطابقة للحمض النووي المأخوذ منها مع البيانات الموجودة لدى الهيئة لأسر المفقودين.

كما راجعت اللجنة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها أخيرا من إدارة المختبرات، والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي في هذا الشأن.