انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الجمعة، استخراج 11 جثة مجهولة الهوية بمنطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن فريقا من إدارة البحث على الرفات توجه إلى مدينة سرت بالتنسيق مع النيابة الجزئية بالمدينة وذلك للعمل على استخراج وانتشال جثث مجهولة الهوية.

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وأشارت إلى استخراج 11 جثة مجهولة الهوية ونقلها إلى مستشفى ابن سيناء بمدينة سرت، فيما باشرت الفرق المختصة بأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي، ومن ثم جرت إجراءات الدفن الشرعي للجثث.

انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت، 8 أبريل 2022. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت، 8 أبريل 2022. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت، 8 أبريل 2022. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت، 8 أبريل 2022. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت، 8 أبريل 2022. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت، 8 أبريل 2022. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)